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Malatya'da Kamu Kurumlarından 2 Milyon TL'lik Eşya Çalan Zanlılar Yakalandı

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Malatya'da bazı kamu kurumlarından yaklaşık 2 milyon TL değerinde eşya çaldığı tespit edilen 2 zanlı, 310 saatlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Malatya'da, kamu kurumlarından yaklaşık 2 milyon TL'lik eşya çaldığı tespit edilen 2 zanlı izlenen 310 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Malatya'da 10 Ağustos tarihinde kent merkezindeki bazı kamu kurumlarında meydana gelen hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda izlenen 310 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, H.Y. ve H.M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarında eşya çaldıkları tespit edilen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen eşyalar ise söz konusu kurumlara teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik malatya 3-sayfa Güncel Adliye Polis Kamu

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