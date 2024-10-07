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Malatya'da Kafa Kafaya Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehir Mezarlığı istikametine seyir halinde olan 44 AGT 028 plakalı Peugeot marka otomobil ile karşı yönden gelen 06 TOK 87 plakalı Fiat marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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