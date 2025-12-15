Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Malatya'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 54 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 2 bin 186 muhtelif emtia ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şahıs, 2 ikamet, 1 işyeri, 1 depo ve 1 araç üzerinde yapılan aralamalarda 54 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 2 bin 186 muhtelif emtia ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiye 5607 SKM'den gerekli yasal işlem yapıldı. - MALATYA