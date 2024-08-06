Malatya'da Jandarma Operasyonunda 36 Kilo Esrar ve 52 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 36 kilo 30 gram kubar esrar ile 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 36 kilo 30 gram kubar esrar ile 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçadağ ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 36 kilo 30 gram kubar esrar ile 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA