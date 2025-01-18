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Malatya'da İşyeri Yangını: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Malatya'da İşyeri Yangını: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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