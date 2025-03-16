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Malatya'da işçiler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da işçiler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, gündüz saatlerinde Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan köy evlerinin inşa edildiği şantiye de çalışan 8 sekiz işçi arasında kavga çıktı. Silahla ve bıçaklarında kullanıldığı kavgada kurşun isabet eden 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılar daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

6 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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