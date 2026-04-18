Parasını alamayınca eylem için inşaata çıkan işçiyi polis ikna etti

Malatya'da çalıştığı bir inşaat firmasında alacağını tahsil edemeyen işçi inşaatın halindeki binaya çıkarak eylem yaptı.

Olay, Yeşilyurt Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Peri Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi T.Y. uzun süredir alacaklarını tahsil edemediklerini belirterek inşaatın halindeki binaya çıkarak eylem yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren eylem polis ekiplerin şahsı ikna etmesiyle sona erdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

