Malatya'da İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Malatya'da bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, 08.00 sırlarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Terminal caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa