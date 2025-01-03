Malatya'da İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Malatya'da bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 08.00 sırlarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Terminal caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA