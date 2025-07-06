Malatya'da İş Makinesinin Altında Kalan 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iş makinesinin altında kalan 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Yalınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatı devam eden evine malzeme taşıyan Arif Ayçiçek, çalışmalar sırasında iş makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA