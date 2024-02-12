Malatya'da İnşaat Malzemeleri ve Elektronik Eşya Çalan Zanlı Yakalandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste inşaat malzemeleri ile çok sayıda elektronik eşya çaldığı tespit edilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste inşaat malzemeleri ile çok sayıda elektronik eşya çaldığı tespit edilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri olayları 38 yaşındaki M.K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, M.K.'yı yakalayarak gözaltına alırken, zanlının ikametinde yapılan aramalarda çaldıkları eşyalar ele geçirildi.
Gözaltında tutulan M.K.'nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA