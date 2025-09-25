Haberler

Malatya'da İnşaat Göçüğünde Bir İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Malatya'da bir çarşı inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı. Olayda yaralı işçi, ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde yapımı süren çarşı inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kalırken, bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki işçi ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

