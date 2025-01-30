Malatya'da İki Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'da bir konteyner ile otluk alanda çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesi Belenköy Mahallesi'nde bulunan bir arazide henüz bilenmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Çalıgülü Sokak'ta bahçede bulunan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralananın olmadığı her iki yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA