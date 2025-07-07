Malatya'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı

Malatya'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.B. yönetimindeki 44 AHA 446 plakalı otomobil ile R.S.S. idaresindeki 44 ABH 576 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.B., İ.B., S.B., E.B., H.A.B., A.L.S., E.S.S. ve S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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