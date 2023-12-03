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Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Malatya-Elazığ karayolu Pütürge yol ayrımında meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Pütürge yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen M.B. (33) idaresindeki 44 AEJ 051 plakalı otomobil, Pütürge yolu istikametine dönüş yapmak isterken aynı yönden gelen B.K. (33) yönetimindeki 58 ABH 594 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada S.K. (58), E.K. (54), Z.K. (41) ve B.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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