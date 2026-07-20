Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Yüzakı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı