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Malatya'da iki noktada arama kurtarma çalışması devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da iki noktada arama kurtarma çalışması devam ediyor Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası iki farklı noktada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Malatya'da iki noktada arama kurtarma çalışması devam ediyor

MALATYA - Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası iki farklı noktada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya Valisi Hulusi Şahin de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi. Saha tarama çalışmaları sonucunda arama kurtarma çalışmaları devam eden iki bina olduğunu duyuran AFAD, Malatya'da meydana gelen depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını açıkladı. Depremde 29 bina yıkılırken, 32 vatandaşın da yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Malatya merkezde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan 7 katlı Çeçen Apartmanı ile aynı mahallede bulunan Buhara Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Malatya Valisi Hulusu Şahin de bölgeye gelerek enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Valiliği Malatya Deprem 3. Sayfa Haberler

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