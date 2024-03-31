Malatya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı müstakil evde yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında binada hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA