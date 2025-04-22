Malatya'da İki Kardeş Peş Peşe Hayatını Kaybetti
Hekimhan ilçesinde kanser tedavisi gören Mehmet Kurt'un vefatının ardından, acısını kaldıramayan kardeşi İsmet Kurt da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 2 kardeş birer gün ara ile hayatını kaybetti.
Hekimhan ilçesinde yaşanan olayda, bir süredir kanser hastalığı tedavisi gören Mehmet Kurt (69) hayatını kaybetti. Kardeşinin üzüntüsüne dayanamayan İsmet Kurt (65) ise bir gün sonra geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
İki kardeşin bugün kılınacak cenaze namazın ardından ilçe mezarlığına defin edilmesi bekleniyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa