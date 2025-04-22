Malatya'da İki Kardeş Peş Peşe Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 2 kardeş birer gün ara ile hayatını kaybetti.

Hekimhan ilçesinde yaşanan olayda, bir süredir kanser hastalığı tedavisi gören Mehmet Kurt (69) hayatını kaybetti. Kardeşinin üzüntüsüne dayanamayan İsmet Kurt (65) ise bir gün sonra geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İki kardeşin bugün kılınacak cenaze namazın ardından ilçe mezarlığına defin edilmesi bekleniyor. - MALATYA