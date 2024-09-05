Malatya'da iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kuzey Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan T.A. (42) idaresindeki 44 NR 510 plakalı kamyon ile M.Ç. (52) yönetimindeki 44 NZ 633 plakalı araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte A.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA