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Malatya'da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

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Malatya'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olayda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Malatya'da, iki grubun çatıştığı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, 12 Eylül Perşembe 14.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, bölgedeki bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan M.G.'nin sol bağına müşteri M.G.'nin ise sağ bacağına kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler 1'i dolu 4 kovan buldu.

Olayın zanlılarının kısa sürede yakalandığı olayda 3 adet av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kesici alet, 1 adet maske ele geçirildi.

Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, B.Y. tutuklandı A.U., B.S.Ö. ile Ç.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa malatya Olaylar Yargı

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