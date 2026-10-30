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Malatya'da iki cinayete verilen cezalar istinafta haksız tahrik gerekçesiyle bozuldu

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Malatya'da düğün salonunda ağabeyi ile asker yeğenini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları istinafta haksız tahrik gerekçesiyle bozuldu. Dosya yeniden yargılamaya gönderilirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Malatya'da düğün salonunda ağabeyi ile asker olan yeğenini silahla vurarak öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilirken, görülen duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

20 Haziran 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda tır nakliye işi nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu R.K., ağabeyi A.K. ile yeğeni Piyade Üsteğmen A.K.'yi silahla vurarak öldürmüştü. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, iki ayrı cinayetten ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, taraflar arasındaki önceye dayalı husumet ve olay öncesindeki şikayetlerin haksız tahrik yönünden araştırılması gerektiğini belirterek, kararı bozdu. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi. Yapılan duruşmada mahkeme heyeti, oy birliğiyle sanık R.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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