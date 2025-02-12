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Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1 Ölü

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1 Ölü
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Malatya'nın Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Hekimhan ilçesi Sarıkız Mahallesi mevkiinde 12.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, B.P. yönetimindeki Opel marka otomobil buzlanma nedeniyle kayarak B.K. idaresindeki kar kürüme aracı ile çarpıştı. Kazada, yaralanan otomobilde yolcu olarak bulunan S.B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi TOKİ 1'inci Etap Kuzey Yolu kavşağında saat 12: 45 sıralarında meydana gelen diğer kazada ise M.T. idaresindeki otomobil, O.A.'in kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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