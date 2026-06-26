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Malatya'da iki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı

Malatya'da iki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden gelen N.P. idaresindeki 34 EJS 568 plakalı otomobil, Askerlik Şubesi Kavşağı Kafla yolu mevkiinde, kavşaktan Hekimhan yönüne giriş yapmak isteyen A.K. yönetimindeki 44 KF 545 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte C.K. ve Ö.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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