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Malatya'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı
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Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir-Çelikhan mevkiinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir-Çelikhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 51 EC 610 plakalı araç ile 16 BGV 12 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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