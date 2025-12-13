Haberler

Malatya'da huzur ve güven uygulaması

Malatya'da 444 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur-güven uygulamasında binlerce kişi ve iş yeri denetlendi, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Malatya'da kent genelinde 444 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 32 ekip 84 personelle kent genelinde huzur-güven uygulaması yaptı. Genel asayiş olaylarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada bin 813 kişi sorgulanırken 57 iş yeri denetlendi. İl genelinde 13 ilçede 44 noktada ve umuma açık iş yerlerinde yapılan uygulamaya 444 personel katıldı. Denetimlerde 4 bin 161 şahıs, bin 55 araç ve 116 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirilirken, 2 yoklama kaçağı şahıs hakkında tutanak tanzim edildi. Denetimlerde ayrıca kapalı alanda sigara içilmesi ve sigortasız işçi çalıştırılması nedeniyle 2 iş yerine işlem yapıldı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 83 araca idari para cezası uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
