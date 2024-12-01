Malatya'da Huzur Operasyonu: Üç Şahıs Yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin vatandaşların huzur ve güvenini sağlamaya yönelik düzenlemiş olduğu şok baskın, uygulama ve operasyonları sürüyor.

Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen şok baskın, uygulama ve operasyonlarda, 67 park ve bahçe, 8 metruk bina, 9 kıraathane, 5 umuma açık yer, 8 KYK yurdu çevresi, 21 okul ve çevresi kontrol edilerek, bin 507 araç denetlendi 6 bin 950 şahsın ise GBT sorgusu gerçekleştirildi.

2 düzensiz göçmen, 4 hırsızlık şüphelisi, 6 yoklama kaçağı, 4 ifadeye yönelik aranan şahıs ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsın yakalandığı uygulamalarda 18.46 gram sentetik kannabinoid 30. 76 gram metamfetamin, 5.07 gram esrar maddesi, 30 adet sentetik ecza hapı, 800 ml aseton, 957 gram kıyılmış tütün, 1 hassas terazi ele geçirildi.

2 bin 260 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde 540 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 992 bin 669 TL idari para cezası uygulandı. 4 aracın trafikten men edildi denetimlerde ayrıca 4 sürücünün ehliyeti ise geri alındı. - MALATYA