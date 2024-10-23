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Malatya'da Husumetlinin Silahlı Kavgasında 1 Yaralı

Malatya'da Husumetlinin Silahlı Kavgasında 1 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayda D.K. ile S.G. arasında meydana gelen tartışma kısa sürede çatışmaya dönüştü. Yaralı S.G. hastaneye kaldırılırken, D.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetlilerin arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay gece yarası, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede karşılaşan husumetliler D.K. ile S.G. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler 2 adet tabanca bulurken, zanlı D.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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