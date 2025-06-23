Malatya'da Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan H.Ö. ile F.Ü. ve M.A. mahallede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli M.A., yanında bulunan tabanca ile H.Ö.'ye ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheliler F.Ü. ve M.A. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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