Malatya'da Hurdacılar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Hurdacılar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Malatya’da hurdacılar arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı, zanlılardan biri yakalandı.

Malatya'da hurdacı oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kültür Caddesi üzerinde hurdacı oldukları belirtilen M.S. ile H.B. ve E.B. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, açılan ateş sonucu bacak kısmına isabet alan M.S. yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayın zanlılarından H.B.'nin olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silahla ile yakalandığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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