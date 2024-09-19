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Malatya'da Hurda Alanında Yangın

Malatya'da Hurda Alanında Yangın
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu bir alanda yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangını görenlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şehrin bir çok farklı noktasında görülebilen yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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