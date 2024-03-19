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Malatya'da Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu: 11 Kişiye 72 Bin 257 TL Cezai İşlem

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 72 bin 257 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda horoz dövüşü için kullanılan ekipmanlar ve canlı hayvanlar ele geçirildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 72 bin 257 lira ceza uygulandı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi tarihinde Alacakapı Mahallesinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda,1 adet horoz dövüştürmek için yapılmış ring, 3 adet canlı hayvan taşıma çantası, 1 adet tartı, 4 adet Hint horozu ele geçirildi.

Operasyonda horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 2 kişiye 14 bin 432 TL kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye ise 57 bin 825 TL genel toplamda 72 bin 257 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonda ayrıca 2 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Malatya Hayvan Hakları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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