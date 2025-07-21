Malatya'da Havuzda Ölü Bulunan Kadın Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde üç çocuk annesi bir kadın, evinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Darende'ye bağlı Ağılbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan 53 yaşındaki üç çocuk annesi Döndü Yılmaz, henüz bilinmeyen nedenle fenalaşarak evlerinin bahçesindeki havuza düştü. Kısa sürede fark edilen olayın ardından durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Döndü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA