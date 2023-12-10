Malatya'da hafriyat taşıyan kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafriyat taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafriyat taşıyan kamyon devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşama doğru Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duranlar Sokak'ta ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA