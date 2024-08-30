Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı
Malatya-Sivas karayolu Samanköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari bir araç devrildi ve 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da hafif ticari bir aracın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Malatya- Sivas karayolu Samanköy mevkiinde meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 44 AFL 565 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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