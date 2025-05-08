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Malatya'da Hafif Ticari Araç Akaryakıt İstasyonuna Daldı, 2 Yaralı

Malatya'da Hafif Ticari Araç Akaryakıt İstasyonuna Daldı, 2 Yaralı
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Malatya-Ankara karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 34 TL 2858 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında çarptığı aydınlatma direğini yerinden sökerek akaryakıt istasyonuna daldı. Araç totem tabelaya çarparak durabilirken 2 kişi yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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