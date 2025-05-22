Malatya'da Güvenlik Uygulamaları: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Güvenlik Uygulamaları: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı
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Malatya'da parklar ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, ruhsatsız silahlar ele geçirilirken çok sayıda sürücüye de işlem yapıldı. Güvenlik güçleri, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek hızlı müdahalelerde bulundu.

Malatya'da il genelinde güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla parklar, bahçeler ve umuma açık alanlarda asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Yüzüncü Yıl Parkı ve çevresinde güvenlik ve trafik denetimlerinin kesintisiz sürdüğü bildirildi. Malatya'nın iki önemli caddesinin kesişim noktasında yer alan Yüzüncü Yıl Parkı'nda, giriş ve kavşaklarda trafik ve asayiş ekipleri tarafından düzenli uygulamalar yapılırken, vatandaşlardan gelen ihbarlar da hızla değerlendirilerek gerekli işlemler gerçekleştiriliyor.

Yapılan denetimlerde, 2 adet kesici alet, biri havalı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kasten yaralama ve tehdit olayına karışan 5 şüpheli ile hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise Gürültü çıkaran 55 sürücü, ehliyetsiz araç kullanan 34 kişi, trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atan 16 sürücü, alkollü araç kullanan 12 sürücü, hız sınırlarını aşan bin 347 sürücüsü ile kamusal alanda yüksek sesle müzik dinleyen 54 sürücü, hakkında işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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