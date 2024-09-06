Malatya'da Gümrük Kaçağı Ürün Satışı Yapan İşyerine Operasyon

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünleri satışı yapılan bir işyerine operasyon düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 133 kilo 6 gram gümrük kaçağı nargile tütünü,51 adet elektronik sigara, 219 adet elektronik sigara likiti, 22 bin 160 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda işletme sahibi M.Ö. hakkında "5607 SKM" den işlem yapıldı. - MALATYA