Malatya'da gölete giren genç hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gölete giren 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte bölgede bulunan Erdem Gürbüz (19), henüz bilinmeyen bir nedenle gölete girdi. Bir süre sonra gencin gözden kaybolması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu Erdem Gürbüz'ün 2 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA