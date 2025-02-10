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Malatya'da Geniş Kapsamlı Denetim: 299 Personel Görevde

Malatya'da Geniş Kapsamlı Denetim: 299 Personel Görevde
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Malatya'da, 95 ekip ve 299 personelin katıldığı denetimlerde 72 park-bahçe, metruk binalar, kıraathaneler ve okul çevreleri kontrol edildi. 5 bin 359 şahsın sorgulandığı denetimlerde, ruhsatsız silah bulunduranlar ve dilencilik yapan kişiler hakkında işlemler başlatıldı. Ayrıca narkotik suçlarla mücadelede de önemli yakalamalar yapıldı.

Malatya'da 95 ekip ve 299 personelin katılımları ile geniş kapsamlı denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında 72 park-bahçe, 19 metruk bina, 20 kıraathane, 20 umuma açık yer, 13 KYK yurt çevresi, 41 okul çevresi ve bin 50 araç kontrol edilerek, 5 bin 359 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan işlemler sonucu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında dilencilik yapan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, 6136 Sayılı Kanun'a aykırı olarak ruhsatsız silah ve kesici/delici alet bulunduran 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Uygulamalarda 2 düzensiz göçmen, 8 hırsızlık şüphelisi, yoklama kaçağı olan 8 kişi, ifadeye yönelik aranması bulunan 4 şahıs, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs ve kayıp durumda bulunan 2 şahıs yakalandı.

Denetimlerde yapılan aramalarda 3 adet kesici alet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 1 şahıstan 1,48 gram skunk, başka bir şahıstan ise 4 adet sentetik ecza hap ve 0,67 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafik denetimleri de yoğun şekilde sürdürüldü. Bin 958 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 534 araç sahibi ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 1 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyeti geri alındı. Okul önleri ve çevrelerinde 4 farklı noktada yapılan 4 uygulamalarda ise 12 şahıs ve 7 araç sorgulanırken, yurt çevrelerinde gerçekleştirilen 9 denetimde 338 şahıs ve 153 araç incelendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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