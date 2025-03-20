Malatya'da Gasp ve Darp Olayı: 4 Zanlı Yakalandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişiyi gasp eden 4 zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve sentetik haplar ele geçirildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Malatya'da, bir kişiyi gasp ettikten sonra darp ederek kaçan 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Olay Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.D.'yı önce gasp eden 4 zanlı daha sonra darp ederek kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler Y.B., S.B., M.B. ve A.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 3 adet sentetik ecza hap, 34 adet fişek, 1 adet olayda kullanıldığı değerlendirilen kar maskesi ele geçirildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa