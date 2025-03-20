Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Malatya'da Gasp ve Darp Olayı: 4 Zanlı Yakalandı

Malatya'da Gasp ve Darp Olayı: 4 Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişiyi gasp eden 4 zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve sentetik haplar ele geçirildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Malatya'da, bir kişiyi gasp ettikten sonra darp ederek kaçan 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.D.'yı önce gasp eden 4 zanlı daha sonra darp ederek kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler Y.B., S.B., M.B. ve A.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 3 adet sentetik ecza hap, 34 adet fişek, 1 adet olayda kullanıldığı değerlendirilen kar maskesi ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSlm ksb:

serbest bırakıldı ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title