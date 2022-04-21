Son dakika haberi: Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

MALATYA - Malatya'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 'Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini-İnsan Ticareti' suçuna yönelik daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu kadın olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, bir kişiye ise adli kontrol uygulanırken, yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için de işlem başlatıldığı öğrenildi.