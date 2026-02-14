Haberler

Malatya'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Malatya'da gece şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Ağaçların kökünden söküldüğü olayda, evlerin çatıları uçtu ve çeşitli yerlerde hasar meydana geldi. Meteoroloji, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Malatya'da etkili olan fırtına, sağanak yağışla birlikte ağaçları kökünden söktü.

Malatya'da, gece yarısı etkili olan şiddetli fırtına sağanak ile birleşince ağaçları kökünden sökerken, bazı noktalarda evlerin çatıları uçtu konteyner iş yerlerinin tabelaları şantiye çevrelerindeki bariyerler devrildi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerde ise fırtına (61-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtilerek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
