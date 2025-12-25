Haberler

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu

Güncelleme:
Malatya'da tavladan kaçan yarış atları karayoluna çıkarak yoldan geçen araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, çok sayıda tay telef oldu ve araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

YARIŞ ATLARI KAÇIP KARAYOLUNA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bulundukları tavladan kaçan bir grup yarış atı karayoluna çıktı. Bu sırada yoldan geçen araçlar atlara çarptı.

ÇOK SAYIDA TAY TELEF OLDU

Kazalarda 1 sürücü yaralandı, çok sayıda tay telef oldu. Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Akçadağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Araçlarına atların çarptığını belirten bazı sürücüler neye uğradıklarını anlayamadıklarını ve atların bir anda araçların önüne çıktığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
