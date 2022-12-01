Malatya'da feci kaza kamerada: Komiser öldü, oğlu yaralandı

MALATYA - Malatya'da yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan komiser kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, 21.00 sıralarında Malatya - Kayseri karayolu Darende ilçesi Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Darende ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ramazan T. idaresindeki 21 KL 633 plakalı Opel marka otomobil ile sürücüsü öğrenilmeyen 65 BJ 316 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazada savrulan otomobildeki komiser ile oğlu M.E.T. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darende ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan komiser Ramazan T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.