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Malatya'da Esnaf ile Müşteriler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Malatya'da Esnaf ile Müşteriler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir grup esnaf ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polisin yaptığı incelemede bir tabanca ve çok sayıda kovan bulundu.

Malatya'da bir grup esnaf ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canlar Sokak'ta bir grup esnaf ile müşteriler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu H.B.Y., B.Y. ve E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve çok sayıda boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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