Eski eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Malatya'da H.K., eski eşi Feride Kaya'yı cadde ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da eski eşini cadde ortasında pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında kent merkezi Akpınar Meydanı - Kışla Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. bir süre önce ayrıldığı eski eşi 35 yaşındaki Feride Kaya'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Başına ve vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası suç aleti ile birlikte polis merkezine giderek teslim olan H.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

