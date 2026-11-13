Malatya'da erkek arkadaşını öldüren D.K.'ye haksız tahrikle 15 yıl hapis verildi

Malatya'da erkek arkadaşını öldüren D.K.'ye haksız tahrikle 15 yıl hapis verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, erkek arkadaşı Hüseyin Kayış'ı bıçakla öldüren tutuklu sanık D.K.'ye müebbet hapis verdi; haksız tahrik indirimiyle ceza 15 yıla indirildi. Sanığın tutukluluğu devam ederken, mağdur tarafın indirime istinaf aşamasında itiraz edeceği belirtildi.
Malatya'da erkek arkadaşı Hüseyin Kayış'ı bıçaklanarak öldüren tutuklu sanık D.K., haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 18 Haziran 2025 tarihinde Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Hasanbey Caddesi Nakkaş Sokak üzerinde meydana geldi. Çıkan kavga sırasında 32 yaşındaki D.K., erkek arkadaşı Hüseyin Kayış'ı (40) sağ bacağından tek bıçak darbesiyle yaraladı. Ağır yaralanan Kayış, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili açılan davada tutuklu sanık D.K., "kasten öldürme", tutuksuz sanık O.G. ise "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, D.K.'ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Uygulanan haksız tahrik indirimiyle ceza 15 yıla düşürülürken, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı. Diğer sanık O.G.'ye ise para cezası verildi.
Mahkeme heyeti, D.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mağdur tarafın, haksız tahrik indirimi uygulanmasına ilişkin karara istinaf aşamasında itiraz edeceği belirtildi.