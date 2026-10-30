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Malatya'da enkaz işlemlerinde 6 kamu görevlisine soruşturma izni verildi

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Malatya'da enkaz işlemlerinde 6 kamu görevlisine soruşturma izni verildi
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Malatya'da deprem sonrası enkaz kaldırma işlemlerine ilişkin incelemede, aralarında eski vali yardımcısının da bulunduğu 6 kamu görevlisine soruşturma izni verildi. Kararda, doğrudan teminle yapılan işlemlerde kamu zararı oluştuğunun bilirkişi raporunda belirtildiği kaydedildi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin yürütülen ön inceleme sonucunda, aralarında eski vali yardımcısının da bulunduğu 6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Malatya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 13 Ekim 2026 tarihli kararında, yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerine ilişkin bilirkişi raporundaki tespitler değerlendirildi. Vali Seddar Yavuz'un imzasını taşıyan kararda, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen işlemlerde 30 milyon 682 bin 352 TL ile 33 milyon 750 bin 587 TL arasında kamu zararı oluştuğunun bilirkişi raporunda belirtildiği kaydedildi.

Enkazların ekonomik değeri araştırılacak

Valilik incelemesinde, kamu zararı hesaplamalarının döküm sahalarında fiziki ölçüm ve tespit yapılmadan, ağırlıklı olarak evrak üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Enkazlarda bulunan taş, ağaç ve toprak gibi malzemelerin ekonomik değerleri ile 98 yıkım sözleşmesinde döküm sahalarının belli olması nedeniyle hesaplamalarda tereddüt oluştuğu ifade edildi. Kararda, binlerce kamyona karşılık gelen enkazın döküm sahalarında fiziki olarak incelenmesi ve varsa kamu zararının kesin olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni

Soruşturma izni verilenler arasında olay tarihinde Malatya Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı olarak görev yapan A.B., YİKOB müdür veya müdür vekilleri S.D., A.Y. ve C.S. ile muayene ve kabul komisyonu üyeleri M.B. ve Y.Y. yer aldı. 4483 sayılı Kanun kapsamında verilen karara, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği bildirildi. Soruşturma izninin, kamu görevlileri hakkındaki iddiaların adli makamlarca araştırılmasına yönelik olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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