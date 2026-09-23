Malatya'da emniyet, üniversite öğrencileri ve velilerine UYUMA ve KADES'i anlattı

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Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler ile velilerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

18-22 Eylül 2026 tarihleri arasında Otogar, Tren Garı ve Havalimanı'nda açılan stantlarda gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenci ve velilere UYUMA, KADES, yasa dışı bahis, siber zorbalık, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca terör ve organize suç örgütlerinin eleman temin yöntemleri konusunda da bilgilendirme yapılırken, çeşitli konularda hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı