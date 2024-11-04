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Malatya'da Ekim Ayında 11 Terör Operasyonu: 22 Zanlı Gözaltına Alındı

Malatya'da Ekim Ayında 11 Terör Operasyonu: 22 Zanlı Gözaltına Alındı
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Malatya'da Ekim ayında gerçekleştirilen 11 terör operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı. 4 zanlı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göç ve uyuşturucu ile mücadele de sürdürüldü.

Malatya'da, Ekim ayında düzenlenen 11 ayrı terör operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte Ekim ayı içerisinde Polis ile jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Ekim ayı içerisinde 11 terör operasyonu gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Yavuz, bu operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 4'ün tutuklandığı geriye kalanların ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını ifade etti.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile de mücadelelerin kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Vali Yavuz, yakalanan 81 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini kaydetti.

Vali Yavuz, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarında aralıksız sürdüğünü belirterek, özellikle son dönemlerde sentetik ecza benzeri uyuşturucu maddelerinin yakalamalarında ciddi bir artışın olduğunu söyledi.

Ekim ayı içerisinde meydana gelen 2 bin 17 olayda, gözaltına alınan 272 zanlından 90 kişinin tutuklandığı ifade etti.

Vali Yavuz, kentin huzur ve güvenini sağlamak için güvenlik birimlerinin gece- gündüz demeden görev yaptığını da kaydederek, çalışmaların kararlıkla süreceğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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